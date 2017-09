Moto2 Misano, FP1: Miglior tempo e paura per Marquez

di Gianluca Rizzo

Gp Misano Moto2 Prove Libere 1 – Prima sessione di Libere in archivio per i piloti della Moto2 al Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini, tredicesima tappa del Motomondiale 2017.

E’ Alex Marquez ad aggiudicarsi la FP1 con il tempo di 1:38.205. Il pilota spagnolo del team Marc Vds è stato autore di un brutto High side negli ultimi secondi della sessione. Il pilota è stato portato via in barella, cosciente, ma visibilmente dolorante.

Secondo tempo per la seconda moto del team Marc VdS, quella del leader del mondiale Franco Morbidelli, che ha preceduto Dominique Aegerter e Thomas Luthi.

Sesto tempo per Takaaki Nakagami, che ha chiuso tenendosi alle spalle Hafiz Syarin e Mattia Pasini (ItalTrans).

Completano la top teno: Lorenzo Baldassarri (Forward) autore di una scivolata a inizio sessione senza conseguenze, Fabio Qartararo (HP Pons) e Miguel Oliveira (KTM Ajo).

FGuori dalla top ten Luca Marini (Forward) che ha chiuso in dodicesima posizione, precedendo Simone Corsi (SpeeUp) e Francesco Bagnaia (SKY Racing Team VR46). Ventesimo tempo per il secondo alfiere del team Sky, Stefano Manzi.

Lontano dalla vetta Andrea Locatelli, che con la moto del team SpeedUp non è andato oltre la venticinquesima posizione.

Il padrone di casa Alex De Angelis, che corre in sostituzione di Marc Schrotter in Dynavolt Intact, ha chiuso in 28esima posizione.

La wild Card Federico Fuligni chiude la classifica dei tempi.

8th settembre, 2017

Tag:Alex Marquez, Andrea Locatelli, Axel Bassani, Axel Pons, Brad Binder, Danny Kent, Dominique Aegerter, Edgar Pons, Fabio Quartararo, Francesco Bagnaia, Franco Morbidelli, Hafizh Syahrin, Iker Lecuona, Isaac Viñales, Jesko Raffin, Jorge Navarro, Khairul Idham Pawi, Lorenzo Baldassarri, Luca Marini, Marcel Schrotter, Mattia Pasini, Miguel Oliveira, Misano FP1, Moto2, Motomondiale, Motomondiale 2017, Remy Gardner, San Marino, San Marino FP1, San Marino Moto2 FP1, Sandro Cortese, Simone Corsi, Stefano Manzi, Takaaki Nakagami, Tetsuta Nagashima, Thomas Luthi, Xavi Vierge