Moto2 Misano Day 1: Morbidelli, “Positivo finire secondo in entrambi i turni”

di Jessica Cortellazzi

Moto2 Day 1 Gp San Marino – Sarà solo Franco Morbidelli a portare avanti i colori del team Estrella Galicia 0.0 Marc VDS, dopo l’infortunio al bacino di Alex Marquez.

Franco è stato veloce in entrambe le sessioni confermandosi in seconda posizione; l’obiettivo è quello di restare concentrato nonostante la pressione dei tifosi presenti per sostenere il loro beniamino:

“Oggi abbiamo lavorato sodo per trovare un buon feeling con la moto, quindi terminare secondi in entrambe le sessioni con una buona messa a punto è molto positivo. Sono felice perché solitamente il venerdì per me è il giorno più difficile e questo weekend c’è più pressione e il mio pubblico mi ha già dato tanto supporto. Sono molto impegnato fuori dalla pista perché ci sono i miei familiari e i miei amici, quindi devo cercare di mantenere la concentrazione per il grande lavoro che devo fare in pista”.

8th settembre, 2017

