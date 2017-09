MotoGP Misano, Press Conference: Vinales, “In gara pensando al titolo”

di Alessio Brunori

Gp San Marino e della Riviera di Rimini MotoGP Press Conference – Maverick Vinales è stato uno dei protagonisti della conferenza stampa del GP di San Marino e della Riviera di Rimini. Il pilota spagnolo sarà l’unico rappresentante del Team Movistar Yamaha, vista l’impossibilità a gareggiare di Valentino Rossi, alle prese con la frattura di tibia e perone della gamba destra (rimediata mentre si allenava con la moto da enduro), la stessa infortunata al Mugello nel 2010. Ecco cosa ha detto il #25, che nel mondiale è terzo a 13 punti dal leader Andrea Dovizioso. A lui la parola.

“A Silverstone è andata piuttosto bene, soprattutto nell’ultima parte della gara, dove sono riuscito ad essere aggressivo; abbiamo avuto un buon passo e mi sono sentito molto bene in moto. Tutto questo è un buon segno per le prossime gare.”

Vinales ha poi parlato dell’assenza di Valentino Rossi. “E’ un peccato l’assenza di Valentino, soprattutto perchè siamo sul suo circuito di casa e dei suoi tifosi. Noi cercheremo di fare il massimo per portare a casa il risultato migliore possibile e rimanere in lotta per il mondiale.”

