MotoGP Misano, Press Conference: Iannone, “E’ difficile correre in queste condizioni”

di Alessio Brunori

Suzuki Ecstar MotoGP Misano – Andrea Iannone ha parlato ai margini della conferenza stampa della MotoGP al Misano World Circuit Marco Simoncelli, teatro della tredicesima tappa del Motomondiale 2017. Il pilota della Suzuki ha parlato delle difficoltà sin qui avute e delle aspettative per la gara e per il proseguo del mondiale, non senza qualche frecciatina alla Suzuki, a lui la parola.

“Spero che nelle ultime 6 gare le performance siano migliori. Per me è molto difficile parlare di questa situazione, cerco sempre di dare il massimo e spingere il più possibile, ma è molto difficile quando devi correre in queste condizioni – ha detto Andrea Iannone – Misano per me è un weekend speciale, la gara di casa, e quindi vorrei fare il meglio possibile, ma domani vedremo. Vorrei partire bene sin subito, ma sicuramente saremo un pò indietro visto che rispetto agli altri non abbiamo fatto il test.”

Il pilota di Vasto ha poi proseguito dicendo la sua sul discorso test. “Noi proveremo qui lunedì, ma sarebbe stato meglio provare prima della gara, come hanno fatto tutti gli altri. Non condivido questa scelta, ma sicuramente dipende dal nuovo materiale che dovremo provare, che non era ancora pronto.”

Un ultimo pensiero poi sul meteo, che non promette nulla di buono. “Spero nel bel tempo, almeno nelle prove, altrimenti saremo ancora di più svantaggiati, visto che non abbiamo riferimenti.”

7th settembre, 2017

