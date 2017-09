MotoGP Misano, Conferenza Stampa: Marquez, “Facciamo un lavoro molto pericoloso, l’allenamento serve sempre”

di Gianluca Rizzo

Gp Misano MotoGP Conferenza Stampa – Marc Marquez arriva al Gran Premio di Misano e della Riviera di Rimini in seconda posizione nel campionato del mondo, dopo che a Silverstone ha letteralmente visto sfumare la possibilità di podio a causa di un guasto al motore della sua Honda.

Nonostante questo però il #93 è speranzoso per la gara romagnola; un tracciato che gli ha regalato spesso buone sensazioni e ottimi ricordi.

Una grande incognita saranno le condizioni meteo, infatti, dopo un fine settimana dal perfetto dal punto di vista meteorologico, la gara di Misano rischia di essere “rovinata” dalla poggia.

Queste le parole di Marc Marquez: “Silverstone è stata una gara difficile, perché il fine settimana è finito male nonostante fossimo stati forti in tutte le prove.

Ma adesso siamo qui e dobbiamo pensare a questa gara e dare il massimo. Misano è un circuito che in passato mi ha regalato spesso buone cose e grandi emozioni. Il meteo sarà un’incognita, a Silverstone siamo stai fortunati ed c’è sempre stato il sole mentre qui le cose sembrano che saranno diverse. Ovviamente cereremo di adattarci e fare il massimo.”

L’infortunio di Valentino Rossi lo ha messo quasi sicuramente fuori dai giochi per la lotta mondiale, questo il pensiero dello spagnolo: “Ovviamente è un vero peccato non averlo qui. Siamo in 4 o 5 piloti in lotta per il titolo e tutti molto vicini. Per Vale perdere due gare sarà un duro colpo in ottica campionato, e penso che sarà difficile che possa recuperare, ma tutto cambia molto rapidamente.”

Sugli allenamenti dei piloti ha detto: “Facciamo un lavoro molto pericoloso, e l’allenamento serve sempre. Poi comunque, per tutti, l’infortunio è sempre dietro l’angolo, basta vedere l’incidente domestico di Cal.”

