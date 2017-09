Moto3 Preview Gp Misano: Migno, “Sento questa gara più delle altre”

di Jessica Cortellazzi

Moto3 Preview Gp San Marino – Lo Sky Racing Team VR46 è determinato a fare un buon weekend di fronte ai tifosi presenti al Marco Simoncelli World Circuit.

Per Andrea Migno, questo è un gran premio molto speciale in quanto abita vicino al circuito e ovviamente c’è più pressione per portare a casa un buon risultato:

“Abito a pochi chilometri dal circuito, sono nato e cresciuto qui, sento questa gara più delle altre. Sono particolarmente legato a questo weekend: i miei amici e le famiglia saranno in pista per supportarmi e questo sarà un motivo in più per dare il massimo. Ci aspettano molti impegni, tanti tifosi e un’atmosfera particolare. Tutte ragioni per lavorare ancora più duramente fino alla gara”.

C’è molta emozione anche per Nicolò Bulega che, come Migno, vive vicino alla pista. Nicolò spera di poter sfruttare i feedback dei test fatti a giugno per potersi avvicinare ai piloti più veloci:

“Vivo proprio a ridosso del tracciato, conosco bene la pista e, grazie al sostegno di tutti i tifosi, l’atmosfera sarà speciale. Lo scorso anno siamo stati molto competitivi qui: sono stato veloce in qualifica e sono arrivato quarto proprio sulla bandiera a scacchi dopo una bellissima lotta per il podio”.

7th settembre, 2017

Tag:Andrea Migno, Moto3, Motomondiale 2017, Nicolo Bulega, Sky Racing Team VR46