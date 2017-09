Moto2 Preview Gp Misano: Bagnaia e Manzi pronti per la gara di casa

di Jessica Cortellazzi

Moto2 Preview Gp San Marino – I piloti dello Sky Racing Team VR46, Francesco Bagnaia e Stefano Manzi, dopo la buona prestazione di Silverstone, sperano di poter raccogliere punti importanti nel gp di casa.

Dopo il quinto posto in Inghilterra, Pecco Bagnaia vuole ottenere un buon risultato davanti al suo pubblico:

“Non vedo l’ora di tornare in pista a Misano. Sarà una settimana intensa, ricca di eventi, fino ad arrivare alla livrea speciale con cui correremo la gara. A Silverstone abbiamo faticato più del previsto nelle libere, ma siamo rimasti concentrati, e, in gara, siamo stati competitivi. Questo ci dà una dose di fiducia ulteriore per affrontare questo GP. Lo scorso anno, in Moto3, non è andata benissimo, ho voglia di rifarmi davanti al pubblico di casa”.

Negli ultimi gp Stefano Manzi ha fatto dei buoni passi in avanti che spera di concretizzare anche in questo weekend:

“Questa è davvero la nostra gara di casa e, come sempre, sarà un’emozione speciale. Dopo la bella gara di Silverstone, mi sono goduto il momento, ma adesso è tempo di tornare a lavorare, rimanere concentrati e continuare a crescere in questa direzione su una pista che conosco molto bene”.

7th settembre, 2017

