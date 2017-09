MotoGP Misano: Valentino Rossi, “E’ un vero peccato non poter essere al via del mio GP di casa”

di Alessio Brunori

Movistar Yamaha MotoGP Misano – Valentino Rossi sarà il grande assente del Gran Premio di San Marino e Riviera di Rimini, in programma domenica prossima al Misano World Circuit Marco Simoncelli.

Il pesarese della Yamaha è reduce infatti dalla frattura di tibia e perone della gamba destra, avvenuta mentre si allenava con la moto da enduro. Cercherà di tornare in pista il più presto possibile. La delusione per non poter partecipare al GP di casa è tanta, a lui la parola.

“E’ un vero peccato non poter essere al via del mio GP di casa. Di sicuro, non vedevo l’ora di scendere in pista a Misano, perchè correre davanti ai propri fan è qualcosa di molto speciale, ma la lesione va ben curata – ha detto Valentino Rossi – So che la squadra mi sosterrà durante la riabilitazione e per fortuna sto bene, non ho dolore ed ho iniziato un pò di fisioterapia. I tempi di recupero non saranno corti, ma farò tutto il possibile per tornare in pista il più presto possibile. Devo dire grazie a tutti per l’affetto dimostrato in questi giorni. A presto!”

Domenica come già accaduto nel 2010 (allora si infortunò durante le prove del GP d’Italia del Mugello), potrebbe collegarsi telefonicamente per parlare al pubblico, un pubblico che a Misano, così come al Mugello è calorosissimo.

