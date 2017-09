MotoGP Misano, Preview: Vinales, “Non sarà lo stesso senza Vale, darò il 100% per portare alla vittoria la Yamaha”

di Gianluca Rizzo

Gp San Marino e della Riviera di Rimini MotoGP Yamaha – Maverick Vinales è reduce dal secondo posto al Gran Premio di Silverstone, un risultato che rincuora il pilota spagnolo, alla luce delle difficoltà avute nelle gare precedenti.

Il #25 della Yamaha sta ritrovando lo stesso feeling che aveva con la M1 a inizio stagione, e questo dovrebbe permettergli di tornare il lotta per il mondiale. Campionato ancora tutto apertissimo, infatti, sono solo 13 i punti che separano lo spagnolo dalla vetta della classifica.

Ovviamente il pensiero va anche al compagno di squadra Valentino Rossi, che sarà costretto a saltare il Gran Premio di casa a causa della frattura di tibia e perone rimediata in un incidente mentre si allenava con la moto da Enduro.

Queste le parole di Maverick Vinales: “Purtroppo arriveremo al Gran Premio Misano senza il mio compagno di squadra Valentino ed è un grande peccato. So che è un GP molto speciale per lui, perché è la sua corsa di casa, e non sarà lo stesso senza di lui. Gli auguro un rapido recupero e spero di rivederlo nel box il più presto possibile. Siamo molto motivati ​​dopo il podio di Silverstone, stiamo lavorando ancora nella giusta direzione. Sto cominciando ad avere la stessa sensazione sulla mia M1 che avevo all’inizio della stagione, cosa che mi dà molta calma e mi permette di concentrarmi sul continuare a ottenere punti in ogni gara. E’ molto incoraggiante il fatto che siamo riusciti a fare una buona prestazione nel test sulla pista dove si correrà domenica alcune settimane fa, e abbiamo migliorato molte cose sul set-up, quindi proverò come sempre a dare il 100% per portare una nuova vittoria alla Yamaha.”

