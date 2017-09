MotoGP Misano, Preview: Pirro, “Abbiamo un grande potenziale e dobbiamo sfruttarlo al massimo”

di Gianluca Rizzo

Gp Misano MotoGP Ducati – In occasione del Gran Premio di San Marini e della Riviera di Rimini, la Ducati schiererà tre moto ufficiali, affidando la terza al collaudatore Michele Pirro.

Il pilota pugliese è sceso in pista l’ultima volta nel Motomondiale, in occasione del Gran Premio del Mugello, dove chiuse in nona posizione. L’obiettivo del #51 è semplice, fare il meglio possibile e stare in lotta tra i migliori.

Anche lo scorso anno Pirro scese in pista come Wild Card per la Ducati, chiudendo in settima posizione dopo essere scattato dalle quarta casella dello schieramento.

Ricordiamo che Michele Pirro, oltre al ruolo da collaudatore per la Ducati, corre anche nel CIV, ed è ad un passa dall’essere incoronato Campione Italiano Superbike

Queste le parole di Michele Pirro: “Ducati arriva a Misano in testa alla classifica del Mondiale con Dovizioso e io farò la mia parte, con l’obiettivo di dare il meglio di me stesso e inserirmi tra i migliori. E’ un momento straordinario per noi e dobbiamo rimanere concentrati e determinati per gestire con lucidità tutte le situazioni di gara. Abbiamo un grande potenziale e dobbiamo assolutamente sfruttarlo al massimo!”

