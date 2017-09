MotoGP Misano, Preview: Lorenzo, “Sono convinto che potremo ottenere un buon risultato”

di Gianluca Rizzo

Gp Misano MotoGP Ducati – Jorge Lorenzo è reduce dal quarto posto del Gran Premio di Silverstone, ma il ritardo accusato dal dal vincitore e compagno di squadra, Andrea Dovizioso, mostrano un continuo progresso in sella alla GP17.

Il maiorchino adesso è alla ricerca del riscatto al Gran Premio di San Marino e della riviera di Rimini, in programma questa domenica. Sul circuito di Misano infatti il #99 si è qualificato in prima fila nove volte, con tre pole position nelle ultime tre edizioni, centrando tre vittorie e quattro secondi posti. Il circuito giusto per cercare la prima vittoria in rosso.

Queste le parole di Jorge Lorenzo: “Il GP di Silverstone è stato positivo sotto molti aspetti. Ho ottenuto il minor distacco dal vincitore in questa stagione e Andrea ha vinto la gara ed è anche diventato leader del Mondiale, pertanto l’atmosfera nella squadra è molto buona. L’obiettivo di Misano sarà confermare la crescita che abbiamo mostrato nelle ultime gare, dove ho acquisito maggiore esperienza e fiducia con la moto. Il test di qualche settimana fa è stato molto positivo e ci sarà utile per avere una buona base fin dal primo giorno. Inoltre Misano è uno dei miei circuiti preferiti, ho vinto diverse volte in MotoGP e sono convinto che potremo ottenere un buon risultato. Sicuramente i tifosi Ducati ci daranno una marcia in più con il loro sostegno sulle tribune: non vedo l’ora di correre per la prima volta con Ducati a Misano.”

Foto: A.Farinelli

6th settembre, 2017

Tag:Ducati, Gp Di San Marino E Della Riviera Di Rimini, Gp Misano, Gp17, Jorge Lorenzo, MotoGP 2017, Motomondiale, Motomondiale 2017, Preview Gp San Marino, Preview Gp San Marino e Riviera di Rimini, Preview Misano