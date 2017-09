MotoGP Misano, Preview: Dovizioso, “Pista non troppo favorevole alla Ducati, ma cercheremo il miglior risultato”

di Gianluca Rizzo

Gp Misano MotoGP Ducati – Andrea Dovizioso ha lasciato l’Inghilterra, sede dell’ultimo Gran Premio, in cima alla classifica iridata. Sono 9 i punti che lo separano dal secondo in classifica Marc Marquez.

Prossima tappa del Motomondiale sarà il Gran Premio di San Marino, un circuito non molto favorevole alla Rossa di Borgo Panigale che però su questo tracciato 2 settimane fa ha portato a termine una sessione di test sia con i piloti ufficiali, sia con il collaudatore, Michele Pirro, e definita molto positiva.

Su questa pista, sebbene sia la sua vera e proprio gara di casa, il miglior risultato del forlivese è un quarto posto ottenuto ben quattro volte (2009, 2010, 2012 e nel 2014).

Queste le parole di Andrea Dovizioso: “Arrivare a Misano da leader del campionato è fantastico, anche se mi dispiace molto per l’assenza di Rossi perché sarebbe stato bello poter combattere anche con lui. Nel passato la pista di Misano non è stata troppo favorevole alla Ducati, ma un paio di settimane fa abbiamo fatto un test molto positivo su questo circuito e siamo in forma, per cui cercheremo di portare a casa il miglior risultato possibile.”

Foto: A.Farinelli

6th settembre, 2017

