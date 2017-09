MotoGP: Crutchlow in pista per un evento Castrol all’indomani dell’infortunio

di Gianluca Rizzo

MotoGP Castrol LCR – All’indomani dell’incidente domestico di Cal Crutchlow, che ricordiamo si è tagliato un legamento dell’indice della mano sinistra, il pilota inglese con il team LCR ha partecipato ad un evento pubblicitario organizzato dallo sponsor Castrol.

Il britannico, in pista con la sua Honda RC213V, ha così avuto modo di saggiare le condizioni della mano alla vigilia del Gran Premio di San Marino, in programma questa domenica.

In pista, insieme al pilota LCR, anche: il pilota del team Ten Kate SBK, Stefan Bradl, il pilota della McLaren Honda di Formula 1, Stoffel Vandoorne e i piloti del team Castrol Honda del WTCC, Norbert Michelisz e Tiago Monteiro.

Il team principal Lucio Cecchinello ha così commentato la giornata: “Abbiamo passato una bella giornata con lo staff di Castrol e con i loro ospiti. Hanno avuto la possibilità di provare la Honda Civic che corre nel WTCC e hanno visto una vera MotoGP in azione con Cal che ha percorso alcuni giri insieme a Bradl. Penso che questa sia stata un occasione unica per i clienti Castrol e per noi, che abbiamo avuto modo di fare un giro con Tiago Monteiro, passando dalle 2 alle quattro ruote in un giorno.”

Il pilota del team LCR, Cal Crutchlow, ha detto: “E’ stata una grande occasione poter spendere un po’ di tempo con i clienti della Castrol al circuito di Barcellona. Io ho avuto modo di guidare la MotoGP e la macchina del WTCC, e di incontrare altri piloti, come Stoffel Vandoorne. Ci siamo divertiti molto a fare questa cosa, poi penso che dopo il Gran Premio di Silverstone dove avevamo la moto con la fantastica colorazione retro, è stato bello venire qui e mostrarla nuovamente.”

6th settembre, 2017

Tag:Cal Crutchlow, Castrol, Honda, Lcr, MotoGP, Sbk, Stefan Bradl, Stoffel Vandoorne