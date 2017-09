Moto3 Preview Gp Misano: Bastianini, “L’obiettivo è salire di nuovo sul podio”

di Jessica Cortellazzi

Moto3 Preview Gp San Marino – Il pilota del team Estrella Galicia 0.0, Enea Bastianini, spera di poter replicare l’ottimo risultato di Silverstone nella gara di casa.

L’anno scorso, dopo la partenza dalla prima fila, Enea ha concluso la gara in seconda posizione; quest’anno, l’obiettivo è di fare un buon weekend di fronte a tutti i tifosi:

“Correre nel gran premio di casa, è sempre bello e molto emozionante anche se è importante saper gestire la motivazione di fare bene e l’appoggio dei tifosi affinché non diventi una pressione che ti porta a commettere errori. Questa pista mi piace, l’anno scorso sono stato veloce sia in qualifica che in gara, quindi il nostro obiettivo sarà quello di salire sul podio come abbiamo fatto a Silverstone”.

