Moto2: Alex de Angelis a Misano al posto di Marcel Schrötter

di Alessio Brunori

Moto2 Misano – Alex de Angelis dopo aver partecipato al GP di Gran Bretagna sarà in pista anche nella gara di casa di Misano. Il pilota sammarinese sostituirà Marcel Schrötter del Team Dynavolt Intact GP, alle prese con una frattura allo scafoide in sella alla Suter, moto con la quale ha gareggiato già nel 2014. A lui la parola.

“Sono stato veramente felice di ricevere la chiamata da Intact GP per far parte di questa incredibile squadra nel mio Gran Premio di casa e specialmente nella mia classe preferita, la Moto2. Ovviamente farò del mio meglio per dare qualche consiglio alla squadra e a Suter per lo sviluppo della moto. Naturalmente non abbiamo un obiettivo prefissato perché non sarà molto facile ottenere una buona posizione senza la possibilità di provare la moto prima del weekend di gara – ha detto Alex De Angelis #15 – Sarà la mia seconda gara di Moto2 in fila quindi cercherò di andare ancora meglio della gara in Inghilterra che comunque è stata positiva visti i tre anni d’assenza dalla categoria. Questa è un’ottima occasione per incontrare tutti i miei fans e i miei sponsor e ritornare a Misano, una delle mie piste preferite. Mi auguro anche che questa partecipazione mi aiuterà a trovare una buona soluzione per il futuro. Il mio grande ringraziamento va al team Intact GP per darmi queste opportunità. Oggi ricorre il settimo anniversario della scomparsa di Shōya Tomizawa, dedico un pensiero speciale a lui e alla sua famiglia.”

5th settembre, 2017

Tag:Alex De Angelis, Alex de Angelis Dynavolt Intact GP, Anteprima Gp San Marino e Riviera di Rimini, Dynavolt Intact GP, Misano, Moto2, Moto2 Misano, Preview Misano