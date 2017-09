MotoGP: Infortunio con un coltello per Crutchlow, reciso il tendine dell’indice sinistro

di Gianluca Rizzo

MotoGP Incidente Cal Crutchlow – A pochi giorni dalla tredicesima tappa del Motomondiale, si aggiunge alla fila dei piloti infortunati, dopo Valentino Rossi, anche Cal Crutchlow.

Il pilota inglese si sarebbe infortunato mentre si trovava in Italia, e si sarebbe procurato un taglio all’indice della mano sinistra con un coltello. Il pilota LCR ha aspettato questa mattina prima di recarsi presso l’ospedale di Pistoia, dove gli è stata diagnosticata una “lesione del tendine estensore del secondo dito”, successivamente suturato. Nel pomeriggio poi il pilota si è recato a Parma, sede della Clinica Mobile, e li è stato sottoposto ad un piccolo intervento per immobilizzare l’area.

Queste le parole di Cal Crutchlow: “Sfortunatamente, mi sono tagliato il dito con un coltello ieri e ho tagliato il tendine dell’indice sinistro. Ieri sono andato a dormire, ma questa mattina continuava a sanguinare, sono quindi andato al pronto soccorso dell’ospedale di Pistoia, dove sono stato esaminato dal dottor Riccardo Simonti, che ha scoperto che il tendine era stato reciso, ho subito un’operazione al dito per ricollegare il tendine.

“Sono stato curato molto bene in ospedale, hanno fatto un buon lavoro. Poi mi sono recato per una visita specialistica a Parma, dove mi hanno sottoposto ad un altro intervento per darmi tutte le opportunità di correre al mio meglio questo weekend per il GP di San Marino. Sono sicuro che sarà difficile, ma cercherò di dare il cento per cento come sempre. Vedremo come andrá.”

