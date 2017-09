MotoGP: Danilo Petrucci, “L’offerta Aprilia era interessante ma ho preferito rimanere in Ducati”

di Alessio Brunori

Gp Misano MotoGP Preview – Danilo Petrucci è pronto ad affrontare il Gran Premio di casa, che si correrà al Misano World Circuit Marco Simoncelli, tredicesimo appuntamento del motomondiale 2017.

Il pilota ternano del Pramac Racing reduce dalla caduta di Silverstone (è stato “falciato” dalla Suzuki di Andrea Iannone mentre era in decima posizione), vuole tornare nelle posizioni di vertice, magari ripetendo il podio ottenuto al Mugello. A lui la parola.

Dovizioso è in testa alla classifica e Lorenzo insegue. Tu che sei alla guida della loro stessa moto, cosa ne pensi? Sei sorpreso?

“Non sono sorpreso che siano davanti. Lorenzo mi è stato davanti solo nelle ultime gare, poi guardando la classifica io ho 5 zeri, 4 non dovuti direttamente a me. Quindi la mia classifica è un po’ pesante nonostante i risultati. Ma penso di riuscire a finire davanti a Lorenzo anche se non è l’obiettivo della stagione, certo sarebbe bello”

Dovizioso è una certezza per Ducati, Lorenzo in crescita. Pensi che il treno per la Rossa ufficiale sia ormai passato per te?



“Il posto nel team ufficiale nel prossimo anno non l’avrei potuto avere. I contratti sono per il prossimo anno per entrambi i piloti. Io rimango nella stessa posizione in cui sono quest’anno, poi è chiaro che questa domanda è da rifare il prossimo anno, se non sarà già fatto. Sarà un discorso da fare nelle prime gare del primo anno, quindi se ne parla la prossima stagione.”

Le prestazioni dei mesi scorsi sono state esaltanti. Ora sembra esserci qualche difficoltà. C’è un motivo di questo calo se di calo si tratta?



“Ci sono state nelle ultime 2 gare delle difficoltà in più. A Brno sono rimasto fino a 5 giri dalla fine sul podio poi sono finito settimo. Quindi non è del tutto una tragedia, certo avrei potuto fare meglio. In Austria avrei potuto fare meglio, ma avevo una carena sola e ho dovuto fare tutto con una moto solo, poi se non bastasse si è rotta la moto dopo 3 giri, e partivo in seconda fila. L’ultima gara è stata condizionata dagli eventi. In FP3 è piovuto e non sono entrato nei 10, nelle fp4 avevo un buon passo, in qualifica sono caduto. In gara avevo recuperato fino al decimo posto poi è andata a finire come avete visto.”

Hai rifiutato l’offerta di Aprilia, l’opportunità di guidare una moto di un team ufficiale, anche se sei pilota satellite con moto ufficiale, non ti attirava, o preferisci continuare nelle sviluppo con Ducati?

“L’offerta di Aprilia era buona e li ringrazio per avermi voluto così fortemente, però mi sembrava brutto nei confronti di Ducati fare il resto della stagione da separati in casa, poi avrò un altro anno per vedere se sarò pronto senza patemi se sarò pronto per il team ufficiale. Poi in Ducati mi hanno sempre trattato bene e sono voluto rimanere con loro e vedere se l’anno prossimo va bene.“

La nuova carena ti sta creando delle difficoltà: avete già delle idee per migliorare la situazione? Avrai un secondo esemplare a Misano?

“Le difficoltà in Austria erano dovute al fatto che l’impatto aerodinamico mio era maggiore e nei rettilinei perdevo troppo. Sicuramente staranno andando avanti negli sviluppi in Ducati, ma non so di cosa si tratta. A Misano avrò la seconda carena, e li l’avevo già provata. Potrebbe funzionare ma non è la prima cosa da provare”

