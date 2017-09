Moto2 Preview Gp Misano: Marini e Baldassarri pronti per la gara di casa

di Jessica Cortellazzi

Moto2 Preview Gp San Marino – Il team Forward Racing si prepara ad affrontare la seconda tappa italiana del calendario MotoGP, sulla pista intitolata a Marco Simoncelli.

C’è molta motivazione da parte di Luca Marini, autore di buone prestazioni nelle ultime gare, in quanto abita a pochi chilometri dal circuito; tuttavia, il pilota italiano sa, che non sarà una delle gare più facili:

“Misano è sempre qualcosa di speciale per me, non solo perché è la mia gara di casa, ma anche per i fan, che sanno creare un’atmosfera unica e incredibile. Il GP di San Marino è una gara completamente diversa dalle altre, quasi fosse un GP a sé. Personalmente, domenica ci terrò molto a portare a casa un buon risultato, non solo per me, ma anche per tutti quelli che saranno li a tifare per me. Voglio dare il 110% come sempre e cercare di fare il massimo per portare a casa il maggior numero di punti possibili”.

Per Lorenzo Baldassarri, il gran premio di Misano è speciale non solo per il fatto che sarà la gara di casa ma qui l’anno scorso ha ottenuto la sua prima vittoria in Moto2:

“Finalmente è giunta la gara di casa, il momento del campionato che preferisco e siamo molto motivati e determinati a far una buona prova. Fisicamente mi sento bene e in più abbiamo trovato un buon setting di base a Silverstone per essere forti sin dal venerdì in ogni singola sessione per entrare subito nel vivo del fine settimana e fare una gran gara a Misano. Mi piace il tracciato e ovviamente porto con me ottimi ricordi. Non vedo l’ora di salire in sella!”.

4th settembre, 2017

