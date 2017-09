Incidente Valentino Rossi – “I medici mi hanno dato l’ok per tornare a casa”

di Alessio Brunori

Incidente Valentino Rossi – Valentino Rossi è stato dimesso questa mattina dagli Ospedali Riuniti di Ancona, dove era stato ricoverato e operato dopo la frattura di tibia e perone della gamba destra, infortunata giovedì mentre si allenava con la moto da enduro. Il pilota della Yamaha tornerà a casa e cercherà di iniziare la riabilitazione il prima possibile.

“Ho passato una buona nottata, ho dormito, e questa mattina mi sentivo bene. I medici mi hanno visitato e mi hanno dato l’ok per tornare a casa, dove sarò in grado di riposare ancora meglio. Inizierò la riabilitazione al più presto possibile e vedremo come il mio corpo reagirà prima di prendere decisioni – ha detto Valentino Rossi – Devo dire ” grazie” ancora una volta a tutto il personale degli ‘Ospedali Riuniti’ di Ancona, ma anche di Urbino. il pronto soccorso e il servizio del 118 , così come tutti gli amici che sono venuti a farmi visita. Come ho detto ieri, farò tutto il possibile per tornare al più presto possibile.”

Foto: Alex Farinelli

2nd settembre, 2017

