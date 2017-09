Incidente Valentino Rossi: Dovizioso, “Arrivare a Misano senza di lui è brutto”

di Alessio Brunori

Incidente Valentino Rossi – Andrea Dovizioso (nella foto al parco chiuso di Silverstone mentre abbraccia Rossi) è uno dei piloti più rispettati di tutto il paddock, un ragazzo sincero, mai sopra le righe, anche adesso che potrebbe permetterselo, vista la leadership del campionato.

Sentirlo parlare è sempre un piacere e alla Gazzetta dello Sport ha raccontato tutto il suo rammarico per non poter combattere a Misano contro Valentino Rossi, che giovedì si è fratturato tibia e perone della gamba destra mentre si allenava con una moto da enduro. La parola a “DesmoDovi“.

“Vivo questa cosa con un grandissimo dispiacere. Quando un pilota si fa male è sempre brutto, una gran sfortuna, ma questo è purtroppo un rischio con il quale noi atleti combattiamo ogni giorno. Per come la vedo io, per allenarsi bene si deve fare un po’ di tutto – ha detto Andrea Dovizioso – E serve anche farlo spingendo, pur senza fare pazzie. Più diversifichi e più hai un vantaggio. Il suo infortunio è una cattiva notizia, arrivare a Misano senza di lui è brutto. E in momenti come questi non ti sfiora il pensiero che c’è uno in meno con cui giocarsi il Mondiale. A me sarebbe piaciuto farlo. Ma poi, proprio alla vigilia di Misano… Non era proprio il momento”.

Foto: Alex Farinelli

