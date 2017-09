MotoGP Misano: Il messaggio di pronta guarigione a Valentino Rossi da parte degli organizzatori del Gp

di Gianluca Rizzo

MotoGP Misano Incidente Valentino Rossi – La notizia dell’infortunio di Valentino Rossi, è arrivata come un fulmine a ciel sereno, sia per tifosi che addetti ai lavori.

L’incidente del campione di Tavullia è arrivato in un momento cruciale della stagione, non solo per la lotta Mondiale, ma anche perché arrivato alla vigilia del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini. Il vero e proprio Gp di casa per il pesarese, nato pochi chilometri dal tracciato, e che spesso si allena tra le curve del World Circuit Marco Simoncelli.

Con la conferma, arrivata nella tarda serata di ieri, della frattura alla tibia e perone, è svanita anche la flebile possibilità di vederlo in pista in occasione della 13esima tappa del Motomondiale 2017.

Una batosta anche per gli organizzatori del Gran Premio, che fino a poche ore fa parlavano di edizione da record, e che con il forfait dell’idolo di casa vedranno sicuramente diminuire, purtroppo, i possibili partecipanti.

I Promotori del Gran Premio Tribul Mastercard San Marino e della Riviera di Rimini (nella foto a inizio articolo) però non sono preoccupati, e augurando una pronta guarigione al “Dottore”, sperano in una bel risultato dell’altro idolo di casa, Andrea Dovizioso.

“Aspettiamo presto Valentino in pista, qui a Misano, a casa sua. Nel prossimo weekend mancherà un protagonista straordinario, ma non l’opportunità per trasmettergli l’incoraggiamento a tener duro, a superare anche questo infortunio per tornare a correre prima possibile. Da Misano World Circuit gli giungerà il calore di decine di migliaia di fans. Dalla Brutapela, dove sono pronte 20.000 bandiere gialle, domenica gli arriverà calore e incoraggiamento. Le vedrà dalla tv o magari dal vivo, vedremo. Di certo gli arriverà l’augurio di una rapida guarigione da tutti coloro che amano il motociclismo”.

“Per la corsa al titolo della MotoGP ora noi italiani puntiamo tutto su Andrea Dovizioso, un altro pilota della Riders’ Land in sella alla Ducati, fiore all’occhiello della Motor Valley. I dati di prevendita registrano un +10% sul 2016 e domenica saremo in 100.000 ad incitare il ‘Dovi’ a proseguire verso l’avverarsi di un sogno

meraviglioso, lo stesso che rincorre Franco Morbidelli in Moto2, oltre a tutti i piloti italiani e quelli della Riders’ Land”.

1st settembre, 2017

