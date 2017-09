Incidente Rossi: Le accuse del vice direttore della Gazzetta e la replica secca di Marquez

di Gianluca Rizzo

Incidente Rossi – Ormai come quasi tutto il mondo del motorsport e non solo saprà, ieri Valentino rossi è stato vittima di un incidente mentre si allenava con la moto da enduro, procurandosi la frattura di tibia e perone.

Tutto il mondo dei motori si è stretto intorno al campione di Tavullia augurandogli una pronta guarigione, o meglio, quasi tutti.

Infatti, Il vice direttore della Gazzetta, Umberto Zapelloni, retwittando una foto di Marc Marquez, pubblicata questa mattina, che mostra il campione spagnolo vicino alla sua moto da cross, ha deciso di alzare un polverone, e lanciando accuse, seppur velate, di una possibile presa in giro del pilota spagnolo nei confronti di Rossi.

Subito dopo è arrivata la replica di Marc Marquez, che ha respinto al mittente le accuse. Poi la successiva risposta del giornalista che scrive “Bravo @marcmarquez93 era la risposta che volevo sentire. Tutti la pensiamo così allora.”. Un messaggio che lascia molto perplessi, almeno un abbozzo di scuse non sarebbe stato fuoriluogo.

Una pagina non bellissima per il giornalismo italiano, spesso alla ricerca spasmodica della polemica. Le idee esposte dal Vice direttore attraverso un profilo privato, non rappresentano la linea editoriale del giornale.

Dite che lo faccia apposta a postare questa dopo l'incidente di #Valentino? https://t.co/8XHnF5wDgC — umberto zapelloni (@uzapelloni) 1 settembre 2017

Davvero la pensi così? Come atleta e persona non auguro a nessuno che si faccia male. Spero solo che Vale torni presto! https://t.co/9s9evmSNN1 — Marc Márquez (@marcmarquez93) 1 settembre 2017

Bravo @marcmarquez93 era la risposta che volevo sentire. Tutti la pensiamo così allora. https://t.co/KKqRbLZtmO — umberto zapelloni (@uzapelloni) 1 settembre 2017

