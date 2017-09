Paura per Valentino Rossi: Caduta in enduro si sospetta rottura di tibia e perone

di Gianluca Rizzo

Valentino Rossi Infortunio – La stagione no di Valentino Rossi sembra continuare, dopo l’infortunio di fine maggio mentre si allenava con la moto da cross, è arrivato un nuovo incidente.

Da quanto sembra, come riportato dalla Gazzetta dello sport, il campione di Tavullia abbia avuto un incidente oggi mentre si allenava con l’enduro.

Dalle prime voci, sembra che il 9 volte iridato abbia riportato la frattura di tibia e perone, e che questa notte verrà sottoposto ad un intervento.

Seguiranno aggiornamenti.

Update: Valentino Rossi è attualmente ricoverato all’ospedale di Urbino. La gamba fratturata sembra essere la stessa infortunata nelle prove libere del Gran Premio del Mugello del 2010 (anche in quel caso frattura di tibia e perone). Alcune voci parlano di una frattura esposta per il pesarese che, come già anticipato, verrà sottoposto ad un intervento nella notte.

Qui le prime dichiarazioni del padre Graziano

Rilasciato il primo comunicato ufficiale Yamaha

A quanto pare l’esito degli accertamenti ah confermato la rottura della gamba destra. Alle 23.30 il polita è stato trasferito all’ospedale di Rimini per sottoporsi all’intervento chirurgico e stabilizzare la frattura

Nuovo comunicato ufficiale: confermata la frattura scomposta, il pilota verrà operato il prima possibile

31st agosto, 2017

