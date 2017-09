Incidente Valentino Rossi: il padre Graziano, “L’ho sentito, la gamba gli fa molto male e non è ottimista”

di Gianluca Rizzo

Incidente Valentino Rossi – Caduto questo pomeriggio mentre si allenava con la moto da enduro, Valentino Rossi è stato trasportato all’ospedale di Urbino, dove sembra che questa notte verrà operato per la frattura di tibia e perone alla gamba destra, la stessa fratturata nelle prove libere di del Gran Premio del Mugello del 2010.

Il padre del pilota di Tavullia è stato contattato da ANSA, ha dichiarato:“L’ho sentito, la gamba gli fa molto male e Valentino non è ottimista… è un casino. Vi dovrebbe arrivare un comunicato della Yamaha – spiega Graziano -. So che gli devono ancora fare una lastra e temono che ci sia una frattura. Per fare la radiografia dovranno tagliare lo stivale, e Valentino mi ha detto che sente molto male”.

31st agosto, 2017

