Incidente Valentino Rossi: comunicato ufficiale Yamaha

di Gianluca Rizzo

Incidente Valentino Rossi – Valentino Rossi questo pomeriggio è rimasto coinvolto in un incidente mentre si allenava con la moto da enduro.

Non sono molte le notizie trapelate fino a questo momento, ma sembra che il campione di Tavullia si sia rotto tibia e perone. Al momento nel comunicato ufficiale della Yamaha, riportato di seguito, questa informazione non compare.

“Il pilota del team Movistar Yamaha MotoGP Valentino Rossi è rimasto coinvolto in un incidente con l’enduro, durante un allenamento vicino alla sua città natale, gioved’. 31 agosto.

Il 38enne pilota italiano è stato portato all'”Ospedale Civile di Urbino” per un controllo.

Un ulteriore bollettino medico verrà rilasciato a tempo debito. ”



“Movistar Yamaha MotoGP Team rider Valentino Rossi was involved in an enduro accident, during a training activity close to his hometown, on Thursday, August 31st.

The 38-year-old Italian rider was taken to the ‘Ospedale Civile di Urbino’ for a check-up.

A further medical bulletin will be issued in due course.”

31st agosto, 2017

