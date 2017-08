Superbike: MV Agusta schiererà due moto nel 2018?

di Michela Alitta

La seconda parte del Campionato Mondiale delle derivate di serie è iniziata due settimane fa con il round in Germania: nonostante al termine della stagione manchino ancora quattro appuntamenti, alcuni team stanno già pensando concretamente al prossimo anno.

Tra questi ci sarebbe MV Agusta Reparto Corse, squadra privata guidata dall’italiano Andrea Quadranti, che stando a quanto riporta il tedesco Speedweek, citato da molti media specializzati tra cui lo stesso sito ufficiale WorldSbk.com, starebbe valutando di schierare una seconda moto 2018.

Quadranti ha rilasciato intervista esclusiva al sito tedesco nella quale spiega i programmi riguardanti team e piloti, ricordando però che la decisione sul numero di moto da schierare in griglia dipende dal numero di investitori che riusciranno ad avere e dai capitali investiti.

Riguardo alla line up 2018, ha aggiunto: “Non ci ho ancora pensato. Ho parlato con MV Agusta per sapere quali sono le loro idee e i loro desideri, ho negoziato con alcuni sponsor. Sarebbe bello avere due moto in Superbike e una in Supersport”.

29th agosto, 2017

