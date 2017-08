MotoGP Silverstone, Michelin: Gourbert, “Siamo molto soddisfatti di quello che abbiamo realizzato questo weekend”

di Gianluca Rizzo

Gp Silverstone MotoGP Michelin – Il Gran Premio di Gran Bretagna è stato un successo per Michelin. Tutti i precedenti record sono stati battuti: in qualifica, Marquez è stato il primo pilota nella storia del circuito a scendere sotto i due minuti, mentre in gara sempre il pilota spagnolo ha fatto registrare il nuovo giro veloce.

Ottime prestazioni da parte di tutti i compound, infatti, il vincitore, Andrea Dovizioso, ha optato per gomme dure sia all’anteriore che al posteriore, mentre il secondo classificato, Maverick Vinales, aveva una gomma morbida al posteriore. Il circuito di Silverstone destava molte preoccupazioni alla vigilia del Gp, sia per la lunghezza, sia per i numerosi avvallamenti creati dalla Formula 1, ma alla fine tutto è andato per il meglio.

Queste le parole di Nicolas Goubert, direttore tecnico del programma MotoGP Michelin: “Ovviamente dobbiamo essere molto soddisfatti di tutto quello che abbiamo realizzato questo weekend qui a Silverstone. È un circuito lungo, veloce e con molti avvallamenti, ma i tempi che abbiamo fatto fin dall’inizio di venerdì sono stati incoraggianti. Sabato, la sessione del mattino è cominciata con l’umido, ma i piloti hanno usato le gomme slick, e ha dato loro molto grip e dato moto di realizzare tempi molto competitivi. La qualifica è stata una grande conferma di ciò che abbiamo cercato di realizzare qui questo fine settimana visto che abbiamo visto Marc Marquez andare sotto i due minuti e darci il giro più veloce su una moto mai visto qui. Questo è un ottimo risultato per noi e ha sottolineato nuovamente la scelta che stiamo offrendo ai piloti, visto che il primo primo era su gomme dure e il secondo era con la posteriore morbida. L’altro aspetto incoraggiante è stato la durata dei pneumatici, visto che non abbiamo assistito a una significativa diminuzione dei tempi e che i piloti hanno spinto molto duramente per tutta la gara. Congratulazioni a Andrea Dovizioso per la sua quarta vittoria quest’anno, il titolo è ancora aperto e noi di Michelin siamo contenti di avere un ruolo importante nel dare ai piloti i pneumatici necessari per rendere il campionato di quest’anno il più avvincente e più emozionante possibile“.

28th agosto, 2017

Tag:Michelin, MotoGP, Motomondiale 2017, Nicolas Goubert, Silverstone