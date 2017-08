MotoGP Silverstone: La caduta di Folger causata da un problema ai freni

di Alessio Brunori

MotoGP Silverstone Team Tech 3 – Ieri mattina durante il warm up della classe MotoGP si sono vissuti momenti terribili. Nel corso del primo giro, appena uscito dalla corsia dei box, Jonas Folger dopo aver percorso il lungo rettilineo che porta alla curva Stowe (con una velocità massima di 328 Km/h), si è accorto di essere rimasto senza freni.

Il rookie del Team Tech 3 ha provato a “pinzare” tre volte e poi aiutandosi con il freno posteriore si è letteralmente “lanciato” dalla sua Yamaha M1 per evitare conseguenze ben peggiori. Un atto di coraggio quello dell’ex pilota delle classi Moto3 e Moto2 che lo ha “premiato”, visto che la moto dopo aver piroettato più volte in aria è atterrata ben oltre l’air-fence.

Video caduta Jonas Folger Warm Up Silverstone



Folger è stato poi dichiarato “unfit”, visto che aveva riportato una commozione cerebrale. Il pilota a “caldo” si sentiva abbastanza bene, ma con il passare delle ore le conseguenze del terribile botto si sono fatte sentire.

Il sito Speedweek.com riporta come sulla moto di Folger i freni siano stati cambiati prima del warm up e che il pilota uscendo dai box li abbia provati, avendo una risposta positiva.

“All’uscita dei box ho preso due volte il freno in mano, e sembrava a posto. Poi, prima di Stowe in frenata, improvvisamente non c’era nulla. Ho provato tre volte!”

E’ stato quindo deciso un vertice tra Yamaha, Brembo e la squadra per capire le origini del problema, che pare si sia verificato anche al Red Bull Ring.

