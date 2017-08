MotoGP Silverstone: Dall’Igna, “Voglio fare i complimenti a tutti i ragazzi e le ragazze di Ducati Corse”

di Alessio Brunori

GP Silverstone MotoGP Ducati Team Gara – Gigi Dall’Igna, Direttore Generale di Ducati Corse, dopo la splendida vittoria di ieri a Silverstone, ha espresso tutta la sua gratitudine a tutti i ragazzi e le ragazze di Ducati Corse, oltre ovviamente ad Andrea Dovizioso, che ha portato al successo la Desmosedici GP17. Dall’Igna ha parlato anche dei progressi di Jorge Lorenzo, a lui la parola.

“Voglio fare i complimenti a tutti i ragazzi e le ragazze di Ducati Corse per la quarta vittoria della stagione perché, se penso a quanto duramente si sono impegnati in tutti questi anni, sono veramente felice che adesso possano finalmente raccogliere i frutti del loro lavoro. Andrea ha fatto un’altra gara meravigliosa, dove non ha sbagliato veramente nulla, e anche Jorge ha ottenuto un buon risultato su una pista difficile come questa, arrivando a poco più di tre secondi dal vincitore, per cui sono sempre più ottimista per il futuro.”

Foto: Alex Farinelli

