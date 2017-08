Moto3: Marco Bezzecchi correrà con la KTM del PrüstelGP

di Alessio Brunori

Marco Bezzecchi PrüstelGP – Dopo il Gran Premio di Gran Bretagna PrüstelGP ha annunciato l’ingaggio di Marco Bezzecchi, che correrà con la squadra austriaca dal 2018.

Il diciottenne fa parte della VR46 Riders Academy di Valentino Rossi e nel 2015 e nel 2016 ha corso nel CEV, prima di approdare quest’anno nel Motomondiale con la Mahindra del Team CIP. Il contratto è biennale e Bezzecchi sarà in sella alla KTM.

“Sono molto felice di entrate a far parte del PrüstelGP. Voglio ringraziare Florian e KTM per avermi dato questa opportunità – ha detto Marco Bezzecchi – Darò del mio meglio l’anno prossimo. Non vedo l’ora di affrontare questo nuovo capitolo della mia carriera.”

“Sono molto felice di annunciare che abbiamo firmato un contratto di due anni con Marco Bezzecchi. In collaborazione con KTM e VR46 Riders Academy stavamo negoziando da un pò di tempo e ora abbiamo finalizzato l’ingaggio – ha detto Florian Prüstel (Managing Director) – Sono sicuro che con Marco e KTM potremo far bene nella prossima stagione. Il fatto che sia un pilota dell’Academy, ci da garanzie sull’allenamento e sul potenziale di guida, perciò siamo sicuri che saremo in grado di ottenere buoni risultati l’anno prossimo.”

