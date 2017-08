Moto2 Silverstone Gara: Baldassarri, “Sono deluso”

di Jessica Cortellazzi

Moto2 Gp Silverstone 2017 – Il pilota del team Forward Racing, Lorenzo Baldassarri non è riuscito a terminare in zona punti complice una scivolata ed ha concluso in 29esima posizione; 11esimo Luca Marini.

Gara sfortunata per Lorenzo già allo start dove ha perso numerose posizioni, poi la scivolata al decimo giro mentre stava recuperando:

“Sono abbastanza deluso per il risultato della gara odierna. La mia partenza è stata tutt’altro che perfetta e in più sono andato largo durante il primo giro, ma in seguito, ho iniziato a spingere ed ho trovato un ritmo davvero buono, in 2’07”. Mi sentivo molto forte quando sono finalmente riuscito a superare Binder e ho iniziato ad avvicinarmi al gruppo che avevo davanti. Ho visto Marquez cadere alla curva 14 e avevo la stessa velocità dei giri precedenti, ma forse ho preso una buca a causa di una linea leggermente diversa e questo mi ha provocato la caduta nello stesso punto. Mi dispiace moltissimo per i miei meccanici e per tutti i ragazzi della squadra, perchè dopo tutto il nostro duro lavoro di questo fine settimana, mi aspettavo di fare meglio in gara. Nel complesso però, posso dire di essere felice di questo GP inglese, per esempio per il fatto che siamo stati veloci in ogni sessione. Adesso possiamo guardare avanti, pronti per la nostra gara di casa”.

Undicesimo posto per Luca Marini, autore di un’ottima partenza; il calo di grip al pneumatico non gli ha permesso di ottenere un risultato migliore:

“Ad essere onesti la gara di oggi è stata davvero complicata. In ogni caso, sono abbastanza soddisfatto della prima parte, perchè sono partito bene ed ero veloce. Volevo mostrarmi aggressivo e perciò ho spinto molto durante i primi giri, provando a restare vicino alla testa della gara e ad aprire un gap con i piloti che mi seguivano. Forse questa è stata la ragione per cui ho usato troppo la gomma posteriore e ciò mi ha creato dei problemi nella seconda parte di gara. La moto pattinava molto e avevo davvero poco grip, perciò ho perso diverse posizioni. Alla fine il risultato non è stato quello che ci aspettavamo, però ho imparato molto oggi, specialmente quando mi sono trovato davanti, vicino alla testa della gara. Adesso possiamo andare verso Misano pensando positivo. Sarà una tappa difficile, ma la gara di casa è sempre qualcosa di speciale”.

28th agosto, 2017

