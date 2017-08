MotoGP Silverstone, Warm Up: Spavento per Folger, Iannone è il più veloce

di Alessio Brunori

Gp Silverstone MotoGP Warm Up – Brutto spavento all’inizio del Warm Up del Gran Premio di Gran Bretagna classe MotoGP, dodicesima tappa del Motomondiale 2017. Pronti-via il terribile incidente di Jonas Folger, che ha perso il controllo della sua Yamaha, finita oltre l’air-fence. Non si conoscono ancora le cause della caduta, anche se si ipotizza un problema ai freni. Il pilota era cosciente, ma è stato portato al centro medico per accertamenti.

Tornando alla sessione il miglior tempo è andato un pò a sorpresa ad Andrea Iannone, che ha portato la Suzuki in vetta alla classifica dei tempi con il crono di 2:01.622. Alle spalle del pilota di Vasto, staccato di soli 9 millesimi, c’è il pole-man nonché leader del mondiale Marc Marquez.

Terzo tempo per la Honda con livrea Castrol, di Cal Crutchlow, che ha preceduto le Yamaha di Maverick Vinales, Valentino Rossi e Johann Zarco. Vinales ha scelto di girare con mescola morbida, mentre Rossi con le dure.

Aleix Espargarò, sofferente alle costole a causa di un incidente con i kart, è settimo e solo poco prima del via verrà deciso se farlo partire oppure no, visto il forte dolore.

Chiudono la Top Ten Andrea Dovizioso su Ducati, Alex Rins su Suzuki e Jorge Lorenzo su Ducati. Danilo Petrucci, su Ducati GP17 del Pramac Racing è dodicesimo, mentre Dani Pedrosa su Honda del Team Repsol è solamente diciassettesimo.

Intanto giungono informazioni su Jonas Folger, che sta bene ma che potrebbe aver riportato una piccola commozione cerebrale, è in dubbio quindi la sua partecipazione alla gara.

