MotoGP Silverstone: Sunday Guide, statistiche pre-evento

• Marc Marquez partirà dalla pole per la sesta volta quest’anno. Questa è la sua quarta pole consecutiva e la sua più lunga sequenza di pole consecutive dal 2014. Marquez è salito sul podio nelle ultime cinque gare.

• Valentino Rossi, che oggi taglia il traguardo dei 300° GP in Top Class, si è qualificato in prima fila per la quinta volta in stagione. Il suo ultimo podio nelle ultime 8 gare è stata la vittoria di Assen. Rossi è salito sul podio negli ultimi tre anni a Silverstone, tra cui una vittoria nel 2015.

• Cal Crutchlow parte dal terzo posto sulla griglia di partenza, non era in prima fila dal Gran Premio di Spagna. Proverà a diventare il primo pilota britannico a vincere un Gran Premio della Top Class nella gara di casa, da quando il Motomondiale dal 1977 non corre più all’Isola di Man.

• Il vincitore dello scorso anno Maverick Vinales aprirà la seconda fila. Viñales punta ad essere il quinto pilota della storia a vincere nella Top Class nello stesso circuito con due case diverse.

• Per la quarta volta quest’anno, Jorge Lorenzo è pilota Ducati meglio piazzato in griglia, al centro della seconda fila.

• Andrea Dovizioso, che ha vinto tre volte nelle ultime sei gare, partirà dalla seconda fila. Nelle precedenti 165 gare in MotoGP aveva vinto solo due volte.

• Dani Pedrosa, che partirà dalla terza fila, ha terminato sul podio sette volte nelle ultime nove gare

• Johann Zarco, ottavo tempo, è il rookie meglio piazzato e due anni fa vinse a Silverstone la gara della classe Moto2.

• Aleix Espargarò, nono in griglia, è alla sua quarta qualifica dell’anno nei prime dieci.

• Jonas Folger è in decima posizione sulla griglia, il suo crono è di “soli” 0.888s dalla pole di Marquez.

• Pol Espargaro, KTM, è al centro della quarta fila e Alex Rins, apre la quinta fila in sella ad un Suzuki, facendo si che sei diversi produttori siano nei primi 13 posti sulla griglia.

• Alvaro Bautista, 14° in griglia, festeggia il suo 250° Gran Premio.

27th agosto, 2017

