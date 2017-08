MotoGP Silverstone: Strepitoso Dovizioso, vittoria e leadership iridata, Rossi sul podio

Gp Silverstone MotoGP Gara – Incredibile e straordinaria vittoria per Andrea Dovizioso a Silverstone, teatro del Gran Premio di Gran Bretagna, dodicesima tappa del Motomondiale 2017.

Il “Dovi” ha tagliato il traguardo davanti a Maverick Vinales e Valentino Rossi, con quest’ultimo che è stato anche a lungo in testa alla gara. Per il pilota della Ducati si tratta della quarta vittoria della stagione, la seconda consecutiva dopo quella del Red Bull Ring.

Il vero colpo di scena c’è stato a 7 giri dalla fine, quando la Honda di Marc Marquez è andata in “fumo”, consegnando così la vetta del mondiale a “DesmoDovi”, che ora ha 9 punti di vantaggio sul pilota della Honda.

Dovizioso ha dovuto temere fino all’ultimo Vinales, che all’ultimo giro si è rifatto sotto alla Ducati, che ha vinto per “soli”0.114s. Quarto al traguardo l’idolo di casa Cal Crutchlow, che ha preceduto Jorge Lorenzo, Johann Zarco e Dani Pedrosa. Nella Top Ten anche Scott Redding, Alex Rins e Alvaro Bautista.

Caduti Danilo Petrucci e Andrea Iannone, con quest’ultimo che ha perso l’anteriore della sua Suzuki, che ha falciato la Ducati del Team Pramac.

Questo mondiale si conferma tra i più incerti e combattuti di sempre, con Dovizioso come detto di nuovo leader con 9 punti su Marquez e 13 su Vinales, mentre Valentino Rossi è staccato ora 26 punti dalla vetta.

Il prossimo appuntamento è a Misano, gara di casa della Ducati e di Valentino Rossi, ci sono tutti gli ingredienti per sognare.

Live della Gara (da leggere dal basso verso l’alto)

Quarto Crutchlow, poi : Lorenzo, Zarco, Pedrosa, Redding, Rins e Bautista

Andrea Dovizioso vince davanti a Maverick Vinales e Valentino Rossi

Vinales tenta l’attacco su Dovizioso

Rossi non molla e si lancia sulla ruota di Vinales, tenterà a breve l’ultimo assalto

ULTIMO GIRO: Dovizioso, Vinales, Rossi, Crutchlow, Lorenzo, Zarco, Pedrosa, Redding, Rins, Bautista

2 giri alla fine: Dovizioso, Vinales, Rossi, Crutchlow, Lorenzo, Zarco, Pedrosa, Redding, Rins, Bautista

Caduta di Iannone che con la moto prende in pieno Danilo Petrucci. Entrambi i piloti ok

Anche Vinales passa Rossi

DesmoDovi cerca l’allungo

Dovizioso passa Rossi e si mette al comando

Ormani Rossi e Doviziso, sono una cosa sola, insieme a Vinales

3 giri alla fine: Rossi, Dovizioso, Vinales, Crutchlow, Lorenzo, Zarco, Pedrosa, Redding, Rins, Petrucci

4 giri alla fine: Rossi, Dovizioso, Vinales, Crutchlow, Lorenzo, Zarco, Pedrosa, Redding, Rins, Petrucci

3 decimi tra Rossi e Vinales, stessa distanza per Vinales dalla seconda posizione

5 giri alla fine: Rossi, Dovizioso, Vinales, Crutchlow, Lorenzo, Zarco, Pedrosa, Redding, Rins, Petrucci

6 giri alla fine: Rossi, Dovizioso, Vinales, Crutchlow, Lorenzo, Zarco, Pedrosa, Redding, Rins, Petrucci

Colpo di scena incredibile, con questa classifica, Dovi è al comando del mondiale

Rottura del motore, lo spagnolo si ferma

Fumata sulla moto di Marquez

Dovizioso e Marquez in questo momento girano 2 decimi meglio rispetto a Rossi

7 giri alla fine: Rossi, Dovizioso, Marquez, Vinales, Crutchlow, Lorenzo, Zarco, Pedrosa, Redding, Rins,

5 decimi tra Dovizioso e Rossi, Marquez è in scia del forlivese. Perdono terreno Vinales e Crutchlow

8 giri alla fine: Rossi, Dovizioso, Marquez, Vinales, Crutchlow, Lorenzo, Zarco, Pedrosa, Redding, Rins,

La scelta della soft posteriore potrebbe essere la causa della perdita di prestazione dello spagnolo

Attacco di Marquez che passa Vinales

Crutchlow è tornato in scia di Marquez

Dovizioso ha passato Vinales e adesso è secondo

9 giri alla fine: Rossi, Vinales, Dovizioso, Marquez, Crutchlow, Lorenzo, Zarco, Pedrosa, Redding, Rins,

Lo spagnolo resiste ma guadagna terreno Rossi

Lotta con il coltello tra i denti tra Vinales e Dovizioso per il secondo posto

10 giri alla fine: Rossi, Vinales, Dovizioso, Marquez, Crutchlow, Lorenzo, Zarco, Pedrosa, Redding, Rins,

Sono 4 i decimi di vantaggio di Rossi su Vinales

Marquez passa Dovizioso, ma il forlivese non molla e restituisce il favore

Errore di Crutchlow che perde la scia di Marquez

11 giri alla fine:Rossi, Vinales, Dovizioso, Marquez, Crutchlow, Lorenzo, Zarco, Pedrosa, Redding, Rins,

Mezzo secondo di vantaggio di Rossi, dietro Crutchlow incalza Marquez

Scende leggermente il ritmo di Rossi, gli inseguitori iniziano a recuperare

12 giri alla fine:Rossi, Vinales, Dovizioso, Marquez, Crutchlow, Lorenzo, Pedrosa, Zarco, Rins, Redding

Sette decimi tra Rossi e Vinales. Dietro al pilota spagnolo, incollati al codone: Dovizioso, Marquez e Crutchlow

13 giri alla fine:Rossi, Vinales, Dovizioso, Marquez, Crutchlow, Lorenzo, Pedrosa

Il vantaggio di Rossi su Vinales è adesso a 6 decimi

14 giri alla fine:Rossi, Vinales, Dovizioso, Marquez, Crutchlow, Lorenzo, Pedrosa

15 giri alla fine: Rossi, Vinales, Dovizioso, Marquez, Crutchlow, Lorenzo, Pedrosa

Dovi rompe gli indugi e passa Marquez, portandosi in terza posizione

Nelle retrovie stanno tornando su Iannone, 11esimo, e Petrucci, 14esimo.

Perde terreno Lorenzo, che rimane lontano dal gruppo di inseguitori

Vinales fa segnare il giro veloce, guadagnando 2 decimi su Rossi, portandosi dietro tutto il gruppo

16 giri alla fine: Rossi, Vinales, Marquez, Dovizioso, Crutchlow, Lorenzo, Pedrosa

Le posizioni rimangono invariate, il vantaggio di Rossi oscilla tra il secondo e il secondo e 2

Al momento Rossi è l’unico a girare sotto i 2:02, facendo segnare il giro veloce

17 giri alla fine: Rossi, Vinales, Marquez, Dovizioso, Crutchlow, Lorenzo, Pedrosa

Dovi passa Crutchlow e si mette in scia di Marquez

Davanti Rossi approfitta della bagarre per allungare

Arriva subito l’attacco del pilota Yamaha che si porta in seconda posizione

Il pilota Honda è incalzato da Vinales

Davanti Rossi ha 4 decimi su Marquez

Lungo di Crutchlow, ne approfitta Dovizioso ma non riesce a passare

GIRO 1: Rossi, Marquez, Vinales, Crutchlow, Dovizioso, Lorenzo, Pedrosa

Nel frattempo Rossi sta cercando di prendere margine su Marquez

Arriva anche Vinales che si porta alle spalle di Marquez

Alle loro spalle Crutchlow, Lorenzo e Dovizioso

Ottima partenza per Rossi che si porta al comando, seguito da Marquez

Si spengono i semafori: viaaaa

Tutti i piloti stanno prendendo posizione in griglia

La scelta delle gomme di tutti i piloti

La temperatura dell’asfalto è attualmente di 41°, la più alta del week end

Semaforo spento, parte il giro di ricognizione

Tutti i piloti sono pronti, il via è tra 5 min

The front row are ready… are you? #MotoGP #BritishGP 🏁🇬🇧 pic.twitter.com/4N4w5YG1nS

— Silverstone (@SilverstoneUK) 27 agosto 2017