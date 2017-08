MotoGP Silverstone, Qualifiche: Crutchlow, “Voglio salire sul podio”

di Roberto Valenti

Per il secondo anno consecutivo il portacolori LCR Honda Cal Crutchlow conquista la prima fila nelle qualifiche del GP di Silverstone. Il pilota dell’Isola di Man piazza la sua RC213V marchiata Castrol al terzo posto dietro a Rossi e Marquez, aumentando le proprie possibilità in previsione della corsa di domani. L’obiettivo sarà giocarsi un piazzamento sul podio, davanti a tutti i propri tifosi.

Ecco le parole del numero #35: “La mia intenzione è quella di salire sul podio e non vedo perché non dovrei pensarla così visto che ci sono salito anche lo scorso anno. Marquez, Rossi e Vinales sono molto veloci quindi penso che sarà una gara combattuta e divertente per il pubblico. Mi secca aver perso la pole position ma ho commesso un errore nell’ultimo giro lanciato; la squadra sta lavorando benissimo e vorrei regalare un risultato speciale ai mie fan domani”.

27th agosto, 2017

