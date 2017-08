MotoGP Silverstone, Gara: Lorenzo, “E’ mio miglior risultato della stagione in termini di distacco”

di Gianluca Rizzo

GP Silverstone MotoGP Ducati Gara – Jorge Lorenzo ha chiuso al quinto posto il Gran Premio di Gran Bretagna, un risultato non brillante se confrontato con la vittoria del compagno di squadra, ma solido.

Il maiorchino dopo una buona partenza è rimasto pressoché stabile in quinta posizione per tutta la gara. Il lato positivo è il distacco dal vincitore, il compagno di squadra appunto, di soli 3 secondi e mezzo. Rispetto alla strategia vista nelle ultime gare, questa volta Jorge ha preferito non strafare nei primi giri, per poi cercare di spingere nella seconda metà di gara.

Queste le parole di Jorge Lorenzo: “Questa volta ho scelto di fare una partenza un po’ più conservativa rispetto al solito e forse questo ha frenato la mia progressione nei primi giri. Sicuramente dopo un weekend piuttosto difficile, durante il quale non avevamo mai trovato il ritmo giusto, dobbiamo essere contenti perchè in gara sono riuscito a gestire bene l’acceleratore e a risparmiare le gomme. In questo modo lo pneumatico posteriore è rimasto costante durante tutti i giri. Non è stato sufficiente per raggiungere il gruppo di testa ma per contenere il mio distacco alla fine della gara ed ottenere il mio miglior risultato della stagione in termini di distacco. E credo che a Misano potremo fare ancora meglio. Voglio fare i miei complimenti ad Andrea, che è stato davvero magistrale e ha dimostrato di essere perfetto nel gestire questo tipo di gare. I suoi risultati parlano chiaro: quattro vittorie e la leadership del mondiale non possono che rendere contenta tutta la squadra.”



Un Lorenzo entusiasta ha commentato la vittoria del compagno di squadra: “Incredibile la vittoria di Dovi, magistrale. 4 vittorie senza essere il più veloce ma il più bravo a gestire tutto è incredibile. Leader del mondiale, favorito sì dalla rottura di Marc ma è incedibile. Tutta la squadra Ducati è contenta dalla vittoria di Dovi.”

Foto: A.Farinelli

27th agosto, 2017

