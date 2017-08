MotoGP Silverstone, Gara: Iannone, “Ho sofferto col grip”

di Roberto Valenti

Nonostante la miglior prestazione nel warm-up, Andrea Iannone non è riuscito a concludere il Gran Premio di Gran Bretagna. L’italiano della Suzuki ha sofferto col grip al posteriore, consumando eccessivamente la mescola. Brutto inoltre l’incidente con Danilo Petrucci, centrato in pieno nella prima parte del second settore. Un week-end che andrà messo rapidamente alle spalle in previsione di Misano.

Ecco le parole di Andrea Iannone: “Dopo il warm-up di questa mattina le aspettative erano abbastanza alte. Avevo buone impressioni, ma in gara non sono riuscito a dare il 100% con la moto. Le sensazioni erano diverse e non avevo grip al posteriore. E’ stata una domenica difficile, non riuscivo a dare gas come volevo. Inoltro ho avuto l’incidente con Petrucci e mi dispiace tantissimo perchè ho rovinato la gara di entrambi. Sono contento per la gara di Rins, la sua prestazione è positiva per tutto il team”.

Foto: A.Farinelli

27th agosto, 2017

Tag:Andrea Iannone, britishgp, Danilo Petrucci, Silverstone, Suzuki