MotoGP Silverstone, Gara: Crutchlow, “Volevo vincere”

di Roberto Valenti

Il pilota LCR Honda Cal Crutchlow ha ottenuto la quarta posizione alla propria gara di casa, dopo un emozionante Gran Premio di Gran Bretagna sulla pista di Silverstone. Il trentunenne ha emozionato i numerosi fan locali, battagliando per il podio per tutta la durata della gara ma mancando di un soffio il podio, ad un solo secondo e mezzo di distanza dal vincitore Andrea Dovizioso.

Ecco le parole di Cal Crutchlow: “Sono frustrato, ero venuto qui per vincere. Certo, provo a vincere ogni weekend ma questo era speciale per me, avevo avuto un ottimo feeling sia lo scorso anno che in questi giorni. Alla fine, però, non è stato abbastanza. Gli altri sono stati più veloci di me oggi, ma ho fatto del mio meglio e sono arrivato quarto. Un podio nella mia gara di casa sarebbe stato bellissimo quindi sì, sono un po’ deluso, ma faccio i complimenti ai ragazzi sul podio – Dovi ha guidato in maniera fantastica”.

Foto: A.Farinelli

27th agosto, 2017

Tag:britishgp, Cal Crutchlow, Lcr, Lcr Honda, MotoGP, Motomondiale, Silverstone