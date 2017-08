Moto3 Silverstone, Warm Up: Martin al Top, Fenati è quarto

di Alessio Brunori

Gp Silverstone Moto3 Warm Up – Insolito orario per il Warm Up del Motomondiale classe Moto3, che a Silverstone è sceso in pista alle 10:00 locali, le 11:00 italiane. Tutto il programma della giornata è variato causa concomitanza con la Formula 1 e la gara della Moto3 è in programma alle 13:40 italiane.

Il più veloce della sessione, disputata sotto il sole e con una temperatura di 19.4° è stato Jorge Martin, che ha fermato il cronometro sul tempo di 2:13.304.

Il pilota del Team Gresini ha preceduto il belga Livio Loi (Honda Leopard) e lo spagnolo Aron Canet (Honda Monlau).

Il pole-man Romano Fenati ha ottenuto il quarto tempo davanti a Gabriel Rodrigo, Philipp Oettl e Juanfran Guevara. Chiudono la Top Ten Andrea Migno (KTM Sky VR46), il leader del mondiale Joan Mir (Honda Leopard) e Nicolò Bulega (KTM Sky VR46). Undicesimo tempo per Enea Bastianini, che il prossimo anno sarà in sella alla Honda del Team Leopard.

