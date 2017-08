Moto3 Silverstone Gara: Migno, “Gara buona ma non perfetta”

di Jessica Cortellazzi

Moto3 Gp Silverstone 2017 – Lo Sky Racing Team VR46 sorride solo con l’ottavo posto di Andrea Migno; in difficoltà Nicolò Bulega, ventesimo.

Qualche difficoltà in partenza ma Andrea è riuscito a recuperare sul gruppo dei piloti più veloci, fino a quando è stata interrotta la gara:

“Dopo la caduta in Austria, era importante non perdersi d’animo e continuare a lavorare sodo. Abbiamo conquistato importanti punti per il Campionato dopo una buona gara, ma non perfetta. Ho perso il contatto con i primi in avvio, poi nel finale ci ho provato. Mancava qualcosa per essere competitivi sotto tutti i punti di vista: dobbiamo continuare a rimanere concentrati, possiamo e sappiamo fare di più. Dobbiamo arrivare al Top alla nostra gara di casa”.

Gara difficile invece per Nicolò Bulega che non ha avuto il passo per stare con i piloti più veloci:

“Dopo le prove e la buona qualifica, non è stata la gara che speravo. Questa mattina, dopo il warm up, abbiamo deciso di prendere un rischio e fare una modifica che sfortunatamente non ha dato i risultati sperati in gara. Nel gruppo non riuscivo ad essere aggressivo e perdevo qualcosa in velocità”.

Tag:Andrea Migno, Gp Silverstone, Moto3, Motomondiale 2017, Nicolo Bulega, Sky Racing Team VR46