Moto3 Silverstone Gara: Fenati, “Se si continua così ci si fa male”

di Jessica Cortellazzi

Moto3 Gp Silverstone 2017 – Il pilota del team Marinelli Rivacold Snipers, Romano Fenati, ha concluso la gara con il settimo tempo.

E’ piuttosto amareggiato il pilota ascolano dal momento che poteva giocarsi la vittoria ma a causa della bandiera rossa, esposta per il brutto incidente di Guevara e Bendsneyder, ha dovuto accontentarsi del settimo posto. Romano ha puntato il dito contro la condotta di alcuni piloti, a suo dire troppo aggressivi nelle curve:

“Penso che oggi avrei potuto far podio ma, in Moto3, sono in molti a gettarsi in curva come se non ci fosse un domani. Sono in troppi a non capire che, continuando così, ci si può far male”.

Romano ha perso la seconda posizione in campionato: è terzo a 66 punti dal leader, Joan Mir.

27th agosto, 2017

Tag:Gp Silverstone, Marinelli Rivacold Snipers, Moto3, Motomondiale 2017, Romano Fenati