Moto3 Silverstone, Gara: Canet vince una gara “stoppata” dalla bandiera rossa, Bastianini sul podio

di Gianluca Rizzo

Gp Silverstone Moto3 Gara – E’ Aron Canet ad aggiudicarsi il Gran Premio di Gran Bretagna, dodicesima tappa del Motomondiale 2017. E’ la terza vittoria stagionale per il pilota spagnolo su Honda.

Il Gp è stato fermato con un giro di anticipo a causa della caduta di Bendsneyder e Juanfran Guevara, con quest’ultimo rimasto a terra e portato via in ambulanza. Al momento non si hanno aggiornamenti sulle condizioni del pilota.

Alle spalle del pilota del Team Estrella Galicia, il compagno di squadra, Enea Bastianini. Completa il podio Jorge Martin (Gresini)

Ai piedi del podio Gabriel Rodrigo (RBA) seguito dal leader del mondiale Joan Mir, da Livio Loi (Leopard) e da Romano Fenati (Marinelli Rivacold Snipers).

Alle spalle del pilota ascolano, Andrea Migno (Sky Racing Team), che precede Philipp Oettl e Fabio di Giannantonio (Gresini) che completa la top ten.

Fuori dai punti Manuel Pagliani (CIP) che ha chiuso sedicesimo e precede un gruppo di italiani composto da: Niccolò Antonelli (KTM Ajo), Lorenzo dalla Porta (Mahindra), Nicolò Bulega e Marco Bezzecchi (CIP)

Cronaca

Parte bene dalla pole Romano Fenati, Ma mir, gli rimane subito attaccato, nella lotta per la prima posizione si inserisce anche Rodrigo.Ottimo scatto di Antonelli e Migno, che si portano sotto ai primi.

A 15 giri dalla fine nessun riesce a strappare e il gruppo rimane compatto, infuocata la lotta per prendere il comando del gruppo. Diciannove i piloti in grado di giocarsi la vittoria.

A 10 giri dalla fine la lotta per la vittoria è aperta. Nel gruppetto più agguerrito che si alterna al comando Fenati, e prima di un errore anche Di Giannantonio.

A sette giri dalla fine il ritmo non scende, e la lotta per la vittoria è apertissima. Dall’inizio della gara, 5 piloti si sono alternati al comando della gara. Nel gruppo di testa sempre Fenati insieme a Di Giannantonio e Bastianini. Il leader del mondiale, Mir, leggermente più attardato.

A 4 giri dalla fine, davanti a tutti Martin, seguito da: Canet, Fenati, Rodrigo e Bastianini.

A 3 giri dalla fine, Martin approfitta delle lotte per il secondo posto per tentare l’allungo, ma grazie al gioco delle scie, gli inseguitori si rifanno subito sotto.

Al giro successivo Enea Bastianini si porta al comando della gara, seguito da Canet e Martin.

Ultimo giro tutto aperto e tutti in lotta. Ma la direzione gara sospende la gara, Bandiera rossa a causa della caduta di Bendsneyder e Guevara, con quest’ultimo rimasto a terra.

Vale la classifica dell’ultimo giro, quindi vince Aron Canet seguito da Enea Bastianini e Jorge Martin.

Aggiornamento sulle condizioni di Guevara: Il pilota è cosciente e non ha problemi di mobilità.

27th agosto, 2017

Tag:Adam Norrodin, albert arenas, Andrea Migno, Aron Canet, Ayumu Sasaki, Bo Bendsneyder, Darryn Binder, Enea Bastianini, Fabio Di Giannantonio, Gabriel Rodrigo, Gp Gran Bretagna Moto3 Gara, Gp Silverstone Moto3, Gran Bretagna, Gran Bretagna Gara, Gran Bretagna Moto3, Jakub Kornfeil, Joan Mir, John McPhee, Jorge Martín, Juanfran Guevara, Jules Danilo, Kaito Toba, Livio Loi, Lorenzo Dalla Porta, Manuel Pagliani, Marco Bezzecchi, marcos ramirez, Maria Herrera, Moto3, Motomondiale, Motomondiale 2017, Nakarin Atiratphuvapat, Niccolo Antonelli, Nicolo Bulega, Patrik Pulkkinen, Philipp Oettl, Romano Fenati, Silverstone Gara, Tatsuki Suzuki, Tim Georgi, Tony Arbolino