Moto3 Silverstone Gara: Bastianini, “Oggi abbiamo fatto un grosso passo in avanti”

di Jessica Cortellazzi

Moto3 Gp Silverstone 2017 – Finalmente il podio è arrivato per Enea Bastianini che ha concluso al secondo posto una gara bellissima, ma interrotta dalla bandiera rossa proprio all’ultimo giro.

La vittoria era possibile oggi ma la bandiera rossa esposta all’ultimo giro per l’incidente dove è rimasto coinvolto Guevara, ha cambiato tutto. Comunque, un ottimo risultato per Enea al suo primo podio stagionale:

“Gara bellissima perché eravamo in tanti ed era difficile da gestire. Ad inizio gara ho fatto fatica come sempre ma man mano che si svuotava il serbatoio, ho iniziato a guidare bene e alla fine sono riuscito a ritornare nel gruppo di testa, è stato bello lottare negli ultimi giri. Alla fine ho visto che nel rettilineo si guadagnava molto se uno si teneva un pò di margine, ho provato a sorpassare Martin, non ce l’ho fatta e poi hanno dato bandiera rossa. Iniziare con il secondo posto va bene! Stamattina mancava un pò di grip davanti, abbiamo fatto una modifica che secondo la mia squadra era giusta e infatti sono andato bene. Non so se potremo lottare tutte le volte per il podio ma sicuramente quello che abbiamo fatto oggi è un grosso passo in avanti”.

27th agosto, 2017

