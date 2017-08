Moto2 Silverstone, Warm Up: Nakagami beffa Oliveira, Morbidelli è terzo

di Alessio Brunori

Gp Silverstone Moto2 Warm Up – I piloti della classe Moto2 sono scesi in pista per il warm up del Gran Premio di Gran Bretagna con condizioni ottimali, sole splendente e temperatura in aumento. Così come per la classe Moto3, anche l’orario della gara della classe di “mezzo” risentirà della variazione di programma causa concomitanza con la Formula 1; la gara è in programma alle ore 15:00 italiane.

Nel Warm Up a svettare è stato il giapponese Takaaki Nakagami (2:07.035), che in sella alla Kalex ha preceduto la KTM di Miguel Oliveira. Terzo tempo per il leader del mondiale Franco Morbidelli, che ha preceduto il team-mate Alex Marquez e lo svizzero Dominique Aegerter.

Il pole-man Mattia Pasini è sesto e davanti a Hafizh Syahrin, Lorenzo Baldassarri, Brad Binder e Isaac Vinales, che chiude la Top Ten.

Il rookie Francesco Bagnaia, Team Sky VR46, è undicesimo, davanti allo svizzero Thomas Luthi (che in campionato è secondo alle spalle di Morbidelli) e alla Speed Up del romano Simone Corsi. Quindicesimo e diocittesimo tempo per Stefano Manzi (Sky VR46) e Luca Marini (Forward Racing).

27th agosto, 2017

