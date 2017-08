Moto2 Silverstone Gara, Pasini: “Se ci fosse stato un giro in più…”

di Jessica Cortellazzi

Moto2 Gp Silverstone 2017 – Il team Italtrans Racing sale sul podio grazie all’ottima gara di Mattia Pasini che ha concluso in seconda posizione, ad un passo dalla vittoria.

Forse con un giro in più, la vittoria avrebbe potuto essere sua ma questo non va di certo a sminuire la gara del Paso che ora è sesto nella classifica mondiale con 104 punti:

“Sono molto contento di essere tornato sul podio. È stato un weekend molto bello, in cui siamo sempre andati forte. Peccato per la prima parte della gara, dove ho perso parecchio dal gruppetto di testa, ma poi sono riuscito a spingere e correre una seconda parte davvero bellissima. Mi sono proprio divertito! Li ho passati quasi tutti tranne Nakagami! E forse con un giro in più ci sarei riuscito!”.

