Moto2 Silverstone, Gara: Nakagami vince a sorpresa davanti a Pasini e Morbidelli

di Gianluca Rizzo

Gp Silverstone Moto2 Gara – E’ Takaaki Nakagami ad aggiudicarsi il Gran Premio di Gran Bretagna, dodicesima tappa del Motomondiale 2017. Seconda vittoria in carriera per il pilota giapponese che il prossimo anno passerà in classe regina.

Ci ha provato fino alla fine Mattia Pasini (ItalTrans), ma si è dovuto accontentare della seconda posizione davanti al leader del mondiale Franco Morbidelli (Marc VdS).

Quarto posto per Thomas Luthi che perde altri punti dal pilota italiano. Alle spalle dello svizzero un trio di italiani guidato da Francesco Bagnaia (Sky Racing Team), Simone Corsi (SpeedUp) e un incredibile Stefano Manzi (Sky Racing Team) che raggiunge il miglior risultato in carriera.

Ottava piazza per Miguel Oliveira (KTM Ajo) che precede Brad Binder (KTM Ajo) e Dominique Aegerter, che completa la top ten.

Fuori dai dieci per un soffio Luca Marini (Forward), scivolata senza conseguenze per il compagno di squadra, Lorenzo Baldassarri che chiude in 29esima posizione.

Fuori dai punti Andrea Locatelli (Ital Trans) che non va oltre la 21esima posizione. Chiude 24esimo il rientrante Alex De Angelis.

Cronaca

Parte male Pasini dalla pole, che dopo lo scatto si ritrova in sesta posizione. Ne approfitta Marquez che si porta al comando, seguito da Nakagami e Morbidelli.

A 17 giri dalla fine Morbidelli si porta in terza posizione, mentre Pasini guadagna 2 posizione, arrivando fino alla quarta posizione, dietro a Luca Marini.

Al giro successivo arriva l’attacco del pilota riccionese che si porta in terza posizione, all’inseguimento di Marquez e Morbidelli.

A 15 giri dalla fine Marini perde posizioni, mentre Pasini viene raggiunto e passato da Nakagami che si prende la terza posizione. Davanti Marquez e Morbidelli prendono il largo. Il distacco tra i primi 2 è di circa 6 decimi, mentre gli inseguitori sono a oltre 2 secondi.

A 11 giri dalla fine, dopo aver ricucito il gap, Morbidelli inizia l’assalto al compagno di squadra, che replica immediatamente. Ma la lotta prosegue per tutto il giro.

La lotta tra compagni di squadra permette a Nakagami di recuperare terreno, mentre dietro Pasini continua a perdere posizioni, prima Luthi e poi Oliveira, con il portoghese che arriva largo e deve cedere la pozione.

A 8 giri dalla fine, il colpo di scena. Cade il leader della gara, Alex Marquez. Scivolata senza conseguenze, e pilota che riesce a ripartire. Ne approfitta Morbidelli che si porta al comando della gara, seguito da Nakagami e Luthi.

A 7 giri dalla fine Morbidelli lascia passare Nakagami, che prende il comando della gara. Alle loro spalle riemerge Pasini che passa Luthi e si porta in terza posizione.

A tre giri dalla fine Matta Pasini prende anche Morbidelli e si porta in seconda posizione, con Morbidelli terzo davanti a Luthi.

Alla fine è Takaaki Nakagami ad aggiudicarsi il Gran Premio di Gran Bretagna, davanti a Mattia Pasini e Franco Morbidelli.

27th agosto, 2017

