Moto2 Silverstone Gara: Morbidelli, “Volevo vincere questa gara”

di Jessica Cortellazzi

Moto2 Gp Silverstone 2017 – Il pilota del team Estrella Galicia 0.0 Marc VDS, Franco Morbidelli, ha esteso la sua leadership in campionato grazie al terzo posto di oggi.

Franco ha condotto la testa della gara solo per un giro, dopo la caduta di Alex Marquez. A causa della mancanza di grip al posteriore e di alcuni problemi tecnici, non è riuscito a raggiungere Mattia Pasini per la lotta al secondo posto. Comunque, il terzo posto è molto importante visto che il distacco da Thomas Luthi in campionato è salito a 29 punti:

“Volevo davvero vincere questa gara ma sfortunatamente, ho avuto dei problemi, tra cui un calo di grip al posteriore dopo che sono andato al comando. E’ stato bello lottare con Alex ma dopo che sono stato passato da Nakagami ho deciso di accontentarmi della terza posizione. In Moto2 tutto può accadere, perciò dovrò attaccare nelle prossime gare anche se la cosa importante oggi era di allungare il distacco da Luthi in campionato”.

27th agosto, 2017

Tag:Franco Morbidelli, Gp Silverstone, Italtrans Racing Team, Moto2, Motomondiale 2017