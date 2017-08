MotoGP Silverstone, Qualifiche: Vinales, “Il degrado delle gomme farà la differenza”

di Alessio Brunori

GP Silverstone MotoGP Yamaha Team QP – Maverick Vinales scatterà dalla seconda fila nel Gran Premio di Gran Bretagna, dodicesimo appuntamento del Motomondiale 2017. Il centauro spagnolo della Yamaha ha infatti centrato il quarto tempo a Silverstone, pista dove lo scorso anno vinse con la Suzuki. A lui la parola.

“Nelle FP4 sono andate bene, non ho dato il massimo ma stavamo lì con quasi tutti i tipi di gomma. In qualifica non ho fatto il meglio, ho cercato di migliore il setup, ma è andato peggio di quello che mi aspettavo – ha detto Maverick Vinales – Domani nei primi giri sarà gara di gruppo, dovremo cercare di essere veloci. Il decadimento delle gomme sarà forte e dovremo lavorare bene nel warm up e trovare la giusta gomma.”

Foto: Alex Farinelli

26th agosto, 2017

