MotoGP Silverstone, Qualifiche: Valentino Rossi, “Mi piacerebbe lottare per il podio”

di Alessio Brunori

GP Silverstone MotoGP Yamaha Team QP – Ottima qualifica quella di Valentino Rossi a Silverstone, teatro del Gran Premio di Gran Bretagna, dodicesima tappa del Motomondiale 2017. Il campione della Yamaha ha infatti ottenuto il secondo tempo con il crono di 2:00.025, arrendendosi al solo Marc Marquez, autore di un giro strepitoso.

Parlando in ottica gara Rossi si è detto più preoccupato, soprattutto dal consumo delle gomme nella seconda parte della gara, il vero tallone di Achille della M1 2017. Ecco cosa ha detto al termine delle qualifiche.

“E’ stato un buonissimo giro, sono contento, ho migliorato di un secondo il mio best lap e sono soddisfatto. Con la gomma nuova andiamo bene e la moto è bella da guidare, mentre con la gomma da gara facciamo fatica, ho provato tutte le opzioni ma scivola tanto – ha detto Valentino Rossi – Sono preoccupato per la seconda parte di gara, ma abbiamo ancora il warm up e vedremo cosa si potrà fare.

Nell’ultimo settore emerge il problema che abbiamo quest’anno. Con la qualifica perdiamo meno, con la gomma da gara perderò 4 o 5 decimi come in prova. Mi piacerebbe lottare per il podio, ma in questo momento ci sono 4 o 5 piloti in lotta, non credo che potremo salvare le gomme, ovviamente non devo esagerare, ma non posso non sfruttare i momenti giusti.”

Foto: Alex Farinelli

26th agosto, 2017

