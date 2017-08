MotoGP Silverstone, Qualifiche: Lorenzo, “Oggi ho fatto una buona qualifica, ma dobbiamo migliorare il ritmo”

di Gianluca Rizzo

Gp Silverstone MotoGP Prove Libere Ducati – Jorge Lorenzo partirà dalla quinta casella dello schieramento al Gran Premio di Gran Bretagna, sul tracciato di Silverstone, dodicesima tappa del Motomondiale 2017.

Nella mattinata inglese, con asfalto umido, il maiorchino non è riuscito a migliorare il tempo di ieri, ma il tempo fatto registrare ieri è stato sufficiente per accedere direttamente alla Q2.

Nella FP4, poi, il maiorchino è riuscito a chiudere davanti a tutti mostrando un buon passo; inoltre per lo spagnolo i problemi accusati ieri sulle buche, sembrano risolti.

Queste le parole di Jorge Lorenzo: “Oggi ho fatto una buona qualifica. Non ero soddisfatto del mio primo crono ma nella seconda uscita ho ottenuto un tempo che pensavo fosse sufficiente per la prima fila. Invece anche altri piloti hanno migliorato i loro tempi ed è stato abbassato il record della pista, a dimostrazione anche di quanto si stiano evolvendo le moto e gli pneumatici. Sono però contento del mio quinto tempo e di partire in seconda fila, anche perchè questo circuito non è uno dei più favorevoli per la nostra moto. La mia squadra ha lavorato molto bene e siamo riusciti a risolvere il problema che avevamo ieri con le vibrazioni dovute agli avvallamenti dell’asfalto. Adesso dobbiamo migliorare il nostro ritmo e credo che con una guida più dolce potremo migliorare il nostro rendimento in gara”.



Foto: A.Farinelli

26th agosto, 2017

